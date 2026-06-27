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Söke'de gübre bayileri denetlendi

Söke'de gübre bayileri denetlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetimlerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu ile satış ve muhafaza şartları incelendi. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetimlerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu ile satış ve muhafaza şartları incelendi.

Söke ilçesinde, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere erişimini sağlamak amacıyla bitki koruma ürünleri (BKÜ) ve gübre bayilerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, satış şartları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Denetimlerle, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması ile tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenilir tarım ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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