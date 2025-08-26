Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Aydın'ın Söke ilçesinde, gıda güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerini hijyen, depolama ve etiket bilgileri açısından titizlikle kontrol ediyor. Vatandaşlar, güvenilir gıdaya erişim için Alo 174 Gıda Hattı'nı kullanabilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun kapsamında risk sistemine dayalı olarak Sarıkemer Mahallesi'ndeki gıda işletmelerinde kontrol gerçekleştirdi.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında işletmelerde hijyen şartlarından depolama alanlarına, ürün etiket bilgilerinden son tüketim tarihine kadar birçok noktayı titizlikle kontrol etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için yıl boyunca periyodik ve ani denetimlerin süreceğini, herhangi bir olumsuz durumda tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
