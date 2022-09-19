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Sokak hayvanları şefkatli ellerde besleniyorlar

Yerel Haberler

Sokak hayvanları şefkatli ellerde besleniyorlar

Keçiören Belediyesi ekipleri, mama dağıtım çalışması ile sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Keçiören Belediyesi ekipleri, mama dağıtım çalışması ile sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarını korumak ve yaşatmak için rutin olarak gerçekleştirilen mama dağıtım çalışması hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Belediye bünyesinde kurulan 'Sokak Hayvanlarını Besleme Timi', can dostların kolaylıkla ulaşabilecekleri kırsal noktalara kuru mama bırakıyor. Ayrıca ekipler, hayvanlara gösterdikleri şefkatle gönülleri fethediyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Dünyamızı paylaştığımız canlılarımıza ilçemizde sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz can dostlarımız için şehrimizin kırsal bölgelerine mama bırakıyor. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlılığı göstermesinden ziyadesiyle memnunuz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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