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Sokak hayvanı alanındaki 55 derneğe 4 milyon 277 bin 171 lira idari ceza kesildi

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MASAK ve İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanı dernekleri ile mama ve pet şirketleri arasındaki finansal ilişkileri incelemeye aldı. Bu kapsamda 1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 arasında denetlenen 76 dernekten 55’ine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira ceza kesildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki finansal ilişkilere yönelik inceleme başlattı. Usulsüzlük yaptığı tespit edilen 55 derneğe 4 milyon 277 bin lira para cezası uygulandı.

1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından 76 dernekle ilgili gerçekleştirilen, incelemeler sonuçlandı. İncelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatlerine harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticisine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira idari para cezası kesti.

4 şirkete de 4 milyon 911 bin 37 lira idari para cezası

İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası ise Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı öğrenilen; Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4 milyon 911 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 29 dernek Vergi Dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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