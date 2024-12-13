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ŞOK Marketler Yatırımcı İlişkileri Ödülü Aldı

ŞOK Marketler Yatırımcı İlişkileri Ödülü Aldı
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ŞOK Marketler, TÜYİD tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde 'Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket' ödülünü kazandı. CEO Uğur Demirel, ödülün önemini vurguladı ve sürdürülebilirlik hedeflerine devam edeceklerini belirtti.

ŞOK Marketler, TÜYİD tarafından yatırımcı ilişkileri alanındaki en iyi uygulamaların ödüllendirildiği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde ödül aldı.

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin Türkiye'de yatırımcı ilişkileri alanında mesleki bilgi üretmek, uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, Türk piyasalarını ve şirketlerini yatırımcılara en iyi şekilde tanıtmak amacıyla her yıl yatırımcı ilişkileri alanındaki en iyi uygulamaları ön plana çıkardığı "Yatırımcı İlişkileri Ödülleri" 12 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, 2024 yılı itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Bloomberg verileri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip şirketler arasında "Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket" ödülü, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan'a takdim edildi.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, ödül ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Yatırımlarımız ve artan istihdamımızla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. ŞOK Marketler'in tüm faaliyetlerine destek veren, teveccüh gösteren bütün paydaşlarımız ve hissedarlarımız bizim için çok değerli. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda dünyanın ve doğanın korunmasını, toplumsal değerlerin iyileştirilmesini ve evrensel yönetim standartlarının sağlanmasını amaçlarken bu alanlara hizmet edecek yatırımları destekliyoruz. Çabalarımızın karşılık bulduğunun böyle bir ödülle bir kez daha altının çizilmesi çok kıymetli. Bu ödülü emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımız adına büyük bir gururla alırken bizi bu ödüle layık gören TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği'ne de teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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