Söğütte 2. Etap TOKİ evlerinin ihale süreci başladı

Bilecik'e bağlı Söğüt ilçe Başkanı Ferhat Durgut, ilçelerine yapılacak olan 2. Etap TOKİ evlerinin resmi ihale sürecinin başladığını söyledi.

Söğüt ilçe Başkanı Ferhat Durgut, ilçeleri için önemli bir çalışma olacak olan 2. Etap TOKİ evlerinin resmi ihale sürecinin başladığını söyledi. Durgut, "2. Etap TOKİ evlerimizin yapım işi için resmi ihale süreci başlamış bulunmakta. Bu süreçte bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e destekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan 158 adet konutun 10 Ocak günü ihalesi yapılacağı öğrenildi. - BİLECİK