Söğüt Mal Müdürü'nden Kaymakam Tuncer'e Vergi Haftası Ziyareti

Söğüt Mal Müdürü Havzullah Durmuş, Vergi Haftası kapsamında İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Durmuş ve beraberindeki heyet, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında yaptığı ziyarette vergi bilincinin artırılması ve vergi dairesi personelinin yürüttüğü çalışmalar üzerine kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tuncer, Vergi Haftası'nın önemine dikkat çekerek, vergi ödemelerinin toplumsal kalkınma açısından hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Ayrıca, vergi bilincinin yaygınlaştırılması adına yapılacak etkinlikler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Planlanan etkinlikler arasında vergi ödemenin önemi üzerine eğitimler, bilgilendirici seminerler ve halka açık bilgilendirme stantları yer alacak. - BİLECİK