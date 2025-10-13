SMA Hastası Çağan Ata'nın Tedavi İçin Destek Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Bursa'da yaşayan SMA hastası 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavisi için gerekli olan para, Bursa Valiliği onayıyla başlatılan kampanyayla tamamlandı. Almanya'da tedavi görecek minik Çağan'ı sevenleri ve Bursaspor taraftarı gökyüzüne bıraktıkları binlerce balonla uğurladı.

Bursa'da Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğulları Çağan Ata Taran'a 18 günlükken SMA teşhisi konuldu. Vakit kaybetmeden harekete geçen aile, 15 Mayıs 2025 tarihinde valilik onayı ile tedavi için toplanması gereken 1 milyon 683 bin 678 euro için yardım kampanyası başlattı. Bursaspor'un da kampanyanın duyurulması için destek olduğu para, 145 günün sonunda toplandı. Vize işlemlerini başlatan aile, ekim ayının sonuna kadar tedavi için Almanya'ya gidecek.

Mutluluklarını yakınları, destek verenler ve Bursaspor ile paylaşmak isteyen Taran ailesi, gerekli duyuruları yaptıktan sonra Bursaspor-Menemen FK maçında Çağan Ata için binlerce balonu taraftarlarla birlikte gökyüzüyle buluşturdu. Aile maç öncesinde de sevenleriyle Hüdavendigar Parkı'nda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda aile üyeleri, destek veren herkese teşekkür etti.

Çağan Ata'nın annesi Aleyna Taran, bu etkinliğin hem Çağan'a güzel bir hatıra bırakmak hem de benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak amacı taşıdığını belirterek, "İyisiyle kötüsüyle 145 günü geride bıraktık. Çağan Ata için yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından bize destek olan misafirlerimizi burada ağırladık. Hatta onlar misafir değil, bizim ailemiz oldular. Balon uçurmak bize de nasip oldu, çok çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Miraç Taran ise tüm çocuklara böyle mutlu günler nasip olmasını dileyerek, "145 günlük mücadelenin zaferini kutluyoruz. İnşallah darısı tüm diğer evlatlarımızın başına, onlar da böyle bir günü yaşarlar. Bursa'ya ve Bursaspor'a çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar" dedi.

Aile bireyleri ve gelen davetliler yüzlerce balonu gökyüzüyle buluşturdu. - BURSA