Sivrihisar'da Kadın Girişimciliği Destekleyen İlk Kooperatif Kuruldu

Eskişehir Sivrihisar'da kurulan Yalınkat Kadın Girişimi Kooperatifi, ilçenin kadın girişimciliği alanında attığı önemli adımlarla dikkat çekiyor.

Yalınkat Kadın Girişim Kooperatifi, ilçenin ilk kadın girişimi kooperatifi olma özelliğini taşıyor. Kooperatif, Sivrihisarlı kadınların ürettiği yöresel ürünleri, yerel ve ulusal pazara sunarak kadınlara ekonomik katkı sağlamayı ve kültürel değerleri yaşatmayı hedefliyor.

"İlçemizin ilk kadın girişimi kooperatifi"

Sivrihisar'da kurulan ilk kadın girişim kooperatifi olma özelliğini taşıyan Yalınkat Kadın Girişim Kooperatifi, hem kadınlara ekonomik katkı sağlıyor, hem de Sivrihisar'ın kültürel ve yöresel değerlerini yaşatıyor. Kooperatif bünyesinde; ilçenin yöresel yemekleri, kadın girişimcilerin kendi seralarında ürettikleri sebzelerden yapılan reçeller, turşular, tarhanalar, Sivrihisar'a has patentli muska baklavalar, geleneksel bazlama ve yufkalar hazırlanarak satışa sunuluyor.

Kooperatif Başkanı Nilgün Okursoy, "Kooperatifte hazırlanan tüm ürünler, kadınların kendi organik üretimleriyle ortaya çıkıyor. Ürünler, hem yerinde hem de kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz"

Kooperatifin yalnızca üretim değil, aynı zamanda sosyal yaşamda da önemli bir rol üstlendiğini belirten Okursoy, "Kadınlar için özel olarak oluşturulan kulüpte günler, mevlitler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek hem sosyalleşme hem de dayanışma ortamı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Sivrihisar'ı tanıtmak için çalışıyoruz"

Kooperatif Başkanı Nilgün Okursoy, Yönetim Kurulu ile birlikte Sivrihisar'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıttıklarını belirterek "Amacımız hem ilçemizi tanıtmak hem de kadınlarımızın emeğini ekonomik değere dönüştürmektir" dedi. - ESKİŞEHİR