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Sivil trafik jandarması bindiği yolcu otobüsünde denetim yaptı

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Sivil trafik jandarması bindiği yolcu otobüsünde denetim yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sivil trafik jandarma bindiği yolcu otobüsünde şoför ve yolcuların haberi olmadan denetim yaptı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri otobüslerde emniyet kemeri ve kural ihlali denetlemesi yaptı. Otobüse sivil olarak binen jandarma trafik personeli otobüslerde emniyet kemerinin kullanımını kontrol ederken ayrıca sürücünün kural ihlali yapığı yapmadığını kontrol etti.

Çay ilçesi otogarından İstanbul istikametine giden otobüse sivil olarak binen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi personeli otobüste yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını tek tek kontrol edip ayrıca sürücünün telefon ile konuşma başta olmak üzere kural ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti.

Sivil denetim yapan jandarma personeli yolculara ve şoföre hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu. Dolmuş ve otobüs gibi büyük araçların devrilmeleri veya çarpışmaları sırasında can kayıplarına ve ağır yaralanmalara neden olduğuna dikkat çeken jandarma trafik ekipleri bu gibi durumlarda yolcuların araç içerisinde ya da araç dışına savrulmamaları için emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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