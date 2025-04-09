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Sivas'ta şehitlerin anısına özel maç

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- Sivas'ta şehitlerin anısına özel maç Sivas'ta şehitlerin hatırasına özel futbol maçı organize edildi.

- Sivas'ta şehitlerin anısına özel maç

SİVAS - Sivas'ta şehitlerin hatırasına özel futbol maçı organize edildi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta il protokolü, emniyet güçleri, Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile basın mensupları aynı sahada mücadele etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı Polis Haftası kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. Şehitlerin hatırasına ithafen özel futbol maçı düzenlendi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan gösteri maçına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan maçta, il protokolü, emniyet güçleri, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile basın mensupları aynı sahada mücadele etti.

Kahraman polislerin anısı sahada yaşatıldı

15'er dakikalık iki devre halinde oynanan maçta, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlanan formalar dikkat çekti. Formaların sırtında yer alan 58 numaranın üzerinde, Sivaslı şehitlerin isimleri yer aldı. Bu özel detayla, kahraman polislerin anısı sahada yaşatıldı. Anlam yüklü bu maçta, hem birlik mesajı verilirken hem de Polis Haftası'nı unutulmaz kılındı.

Maç ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Tarihi şan ve şereflerle dolu emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Şehrimizde bu anlamda, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler çerçevesinde, hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız. Şimdi ise bu etkinliklerden birini gerçekleştirmekteyiz. Emniyet teşkilatımız ülkemizin çok önemli bir teşkilatı ve çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Emniyet hizmeti olmadan, diğer hizmetlerden bahsetmemiz mümkün değildir. Polislerimiz ve emniyet mensuplarımız çok zorlu bir görevi gerçekleştiriyorlar. Bu görevi gerçekleştirmek için canlarını ortaya koyarak bir anlamda riske atıyorlar. Emniyet teşkilatımızın 180. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm emniyet teşkilatımız da görev yapan arkadaşlarımıza da, kazasız belasız güzel görevler diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Yerel
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