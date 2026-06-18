Sivas'ta araç sayısı 222 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta mayıs ayı sonu itibariyle motorlu kara taşıtı sayısı 221 bin 884 oldu.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 115 bin 537'sini otomobil, 38 bin 521'ini traktör, 32 bin 415'ini kamyonet, 23 bin 103'ünü motosiklet, 7 bin 33'ünü kamyon, 3 bin 172'sini minibüs, bin 320'sini otobüs, 783'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 895 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta mayıs ayında 4 bin 895 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 248'ini otomobil, 722'sini kamyonet, 391'ini traktör, 352'sini motosiklet, 90'ını kamyon, 56'sını minibüs, 20'sini otobüs, 16'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı