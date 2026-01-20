Haberler

Sivas'ta araç sayısı 217 bini aştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sivas'ta 2024 yılında 201 bin 888 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2025 yılında 217 bin 26'ya çıktı. Ayrıca, Sivas'ta 2025'te 7 bin 336 aracın devri yapıldı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 112 bin 579'unu otomobil, 38 bin 400'ünü traktör, 32 bin 43'ünü kamyonet, 21 bin 963'ünü motosiklet, 6 bin 855'ini kamyon, 3 bin 128'ini minibüs, bin 309'unu otobüs, 749'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

7 bin 336 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2025 yılında 7 bin 336 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 964'ünü otomobil, bin 95'ini kamyonet, 683'ünü traktör, 255'ini motosiklet, 108'ini minibüs, 188'ini kamyon, 28'ini otobüs, 15'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
