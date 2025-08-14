Sivas'ta Kadın Girişimciden El İşi Atölyesi

Sivas'ta bir kadın girişimci tarafından açılan tuhafiye işletmesi, zamanla el işi atölyesine dönüştü. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen 30 kadın, ev ekonomisine de destek olmaya başladı.

Sivas'ta bir kadın girişimci, tuhafiye dükkanı olarak açtığı işletmeyi el işi atölyesine dönüştürdü. Mahallede yaşayan ev hanımlarının isteği üzerine faaliyet göstermeye başlayan atölyede ev hanımları örgü örmeye başladı. Yaklaşık 30 kadının el emeği ürünler ürettiği atölye, görenlerin ilgisini çekti. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar hem sosyalleşirken hem de para kazanmaya başladı. Ürettikleri ürünleri aynı işletmede satışa sunan kadınlar, ev ekonomisine destek olmaya başladı.

"Buraya gelip alışan arkadaşlarımız bizden ayrılmıyor"

Mahallede yaşayan kadınların çok memnun olduğunu ifade eden işletme sahibi Süleyha Ekici, "Bayanlarımızın sayısı 30 kişiye kadar çıkıyor. Buraya gelen bayan arkadaşlarımız beğendiği ipi alıyor ve ne örmek isterse onu örüyorlar. Yapmakta zorlanan arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Burada arkadaşlarımızın ördüğü eşyaları biz direkt tezgaha koyup onların adına satıyoruz. Bazı arkadaşlarımıza siparişler alıyoruz, bize gelen siparişleri onlar yapıyor, paralarını da onlara veriyoruz. Bayanlarımız öğleden sonra dükkanımıza geliyorlar. Burada arkadaş ortamında çay ve samimi sohbetler eşliğinde el işi yapıyoruz. Dükkanımıza gelen bayan müşterilerimiz içeri girdiklerinde şok oluyorlar, satış olup olmadığını soruyorlar. Burada sadece oturup el işi yaptığımızı, satış yapmadığımızı sanıyorlar. Satışımızın olduğunu duyduklarında da 'ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz' deyip şaşırıyorlar. Bu şekilde müşteri olarak gelip daha sonra da burada el işi yapmaya gelen birçok arkadaşımız var. Buraya gelmek isteyen bayanlar gelebilir. Özellikle aradığımız bir şart yok, saat 13.00'ten 18.00'e kadar biz hizmet veriyoruz. Buraya gelip alışan arkadaşlarımız bizden ayrılmıyor, bizi bırakamıyor. Evde oturan bayanlar gelip evlerine katkıda bulunsunlar, az da olsa kendi parasını kazansınlar. Az da olsa bayanların kendi yaptıkları işten para kazanmaları daha çok hoşlarına gidiyor. İlk defa ürünü satılan bir bayanın parasını alması çok hoşuna gidiyor, çok mutlu oluyorlar" diye konuştu.

"Kadınların kendi kazandıkları paralarını harcamaları çok hoşlarına gidiyor"

Ev ekonomisine destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Ekşi, "Burada ki ortamımız kadınların evlerde yaptıkları gün ortamı gibi. Burada kadınlar hem bir şeyler öğreniyorlar hem de kendi paralarını kazanıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlar kendi ördüklerini satıyorlar sipariş alıyorlar. Kadınların kendi kazandıkları paralarını harcamaları çok hoşlarına gidiyor mutlu oluyorlar. Artık evleri gezip oturmak yerine burası kadınlar için daha çok aranan bir yer oldu. Şuan yaz sezonu olduğu için herkesin misafirleri falan geliyor yoksa biz burada gelen kişi sayısını fazlasıyla geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşimi kaybettikten sonra buraya gelmek bana moral veriyor"

Atölye ile sorunlarının üstesinden geldiğini ifade eden Ayşe Çelik, "Sabahları saat 10.00 gibi uyanıyorum. Hemen kahvaltımı yapıp temizliğimi yapıyorum ve hemen buraya koşuyorum. Burayı çok seviyorum bana da moral veriyor. Evime katkı olsun kafa dağılsın diye gelip örüyorum. Eşimi kaybettikten sonra buraya gelmek bana moral veriyor. Bütün akrabalarım da burada olduğumu biliyor arayıp ulaşamayan örgü yaptığımı biliyor ve buraya geliyor" dedi. - SİVAS