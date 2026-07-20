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Sivas'ta haziran ayında 783 konut satıldı

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TÜİK verilerine göre Sivas'ta haziran 2026'da 783 konut satıldı; 330'u ilk el, 453'ü ikinci el. Ayrıca 76 iş yeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta haziranda 783 konut satıldı. 783 konutun 330'unu ilk el satış, 453'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta haziran ayında satılan iş yeri sayısı da 76 olarak gerçekleşti. Bunun 22'sini ilk el satış, 54'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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