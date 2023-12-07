Sivas'ta AFAD kontrolünde afet evleri yükseliyor

Sivas AFAD Müdürlüğü kontrolünde Zara ve Suşehri ilçelerinde yapımı süren afet evleri bir bir yükseliyor.

Sivas AFAD 2023 Yılı Yatırım Programın da yer alan; Zara ilçe merkezinde yapımı devam eden Kaplan ve Evrencik Köyleri afet konutları ile, Suşehri ilçe merkezinde yapımı devam eden Tatar ve Koyulhisar Çiçeközü köyleri afet konutlarının yapım çalışmaları sürüyor. Sivas AFAD İl Müdürlüğünün kontrollüğünde yapımı devam eden afet evleri şantiyelerinde Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci incelemelerde bulunarak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - SİVAS