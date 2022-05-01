SİVAS (İHA) - Sivas'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları dolayısı ile KESK'e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri sabah Ethembey Parkı önünde toplanarak, pankartlar açıp sloganlar atarak kutlamaların yapılacağı Mevlana Caddesi'ne yürüdü. Kutlamanın yapılacağı alanda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Katılımcılar kutlamanın yapılacağı alana tek tek aranarak alındı. 1 Mayıs etkinliklerinde hayatlarını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlik, canlı müzik ve çekilen halaylarla sona erdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel