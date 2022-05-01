Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları

Sivas'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

Sivas'ta 1 Mayıs kutlamaları dolayısı ile KESK'e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri sabah Ethembey Parkı önünde toplanarak, pankartlar açıp sloganlar atarak kutlamaların yapılacağı Mevlana Caddesi'ne yürüdü. Kutlamanın yapılacağı alanda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Katılımcılar kutlamanın yapılacağı alana tek tek aranarak alındı. 1 Mayıs etkinliklerinde hayatlarını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlik, canlı müzik ve çekilen halaylarla sona erdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

sendikalar, 1 Mayıs, Sivas, işçi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title