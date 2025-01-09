Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yararlanan Yolcu Sayısı 2024'te Artış Gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2023 yılında 422 bin 875'i iç hatlara, 4 bin 733'ü ise dış hatlara olmak üzere 427 bin 608 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2024 yılında kesin olmayan verilere göre 432 bin 153'ü iç hatlara, 6 bin 31'i ise dış hatlara olmak üzere toplam 438 bin 184 kişi yararlandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 2, dış hatlarda yüzde 27 oranında arttı. - SİVAS