Antalya'da 583 konutlu sitede aidat ve hizmet tartışması

Antalya'nın Serik ilçesinde 583 konutlu sitede, aidat ve hizmet protestolarının hedefindeki site başkanı Nurgül Cengiz, "Yüksek aidat protestosu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, göreve gelmeden önce alınmış aidat kararlarını uyguladığını savundu. Cengiz, sitenin 3 milyon liralık borcunun büyük oranda ödenmesine rağmen işten çıkarılan personel ve bazı gruplar tarafından demir sopalı saldırıya, tehdide ve karalama kampanyalarına maruz kaldığını iddia etti.

Yukarıkocayatak Mahallesi'nde 583 konutlu bir sitenin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Nurgül Cengiz (59), göreve geldiğinde sitenin yaklaşık 3 milyon lira borcu bulunduğunu, borçların büyük bölümünün süreç içerisinde ortaya çıktığını belirterek, hakkında yürütülen tüm soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Site yönetimi nedeniyle hedef haline getirildiğini öne süren başkan Cengiz, tehdit, hakaret ve saldırılara maruz kaldığını iddia etti.

"Aidat protestosu değil, şahsıma yönelik karalama kampanyası"

"Yüksek aidat protestosu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan başkan, göreve gelmeden önce alınmış aidat kararlarını uyguladığını belirtti.

2025 yılı Mart ayında göreve başladığını ve mevcut bütçeyi değiştirmeden devam ettirdiğini anlatan Cengiz, "Ben göreve geldiğimde aidat kararı zaten alınmıştı. Bu yıl da aidatlara bir kuruş zam yapmadım. Enflasyon oranında artış yapma hakkımız olmasına rağmen TOKİ sakinlerini düşünerek tasarrufa gittik. Buna rağmen olaylar aidat protestosu gibi gösterildi. Bu tamamen asılsızdır" dedi.

"İşten çıkardığımız personel beni tehdit etti"

Görevini yerine getirmediği gerekçesiyle iş akdi sonlandırılan bir personelin kendisini tehdit ettiğini öne süren başkan Cengiz, söz konusu kişinin hakaret ve küfürler ettiğini, olayla ilgili tutanak ve tanıkların bulunduğunu söyledi.

Cengiz, "İşten çıkışını verdiğimiz personel, 'Sen benim ayağıma ağlayarak geleceksin' diyerek beni tehdit etti. Danışma personelinin yanında ağır hakaretlerde bulundu. Telefonumla görüntü almaya çalışırken ellerimi tuttu, saçımı çekti. Kendi döneminin araştırılmasını isteyen kişilerin, önceki yönetim döneminin incelenmesini talep ettim. Ardından şahsıma baskı ve tacize uğradım. Aracımın camları kırıldı, sürekli rahatsız edildim. Evimin kapısına kadar geldiler. Olayın tanıkları ve kamera kayıtları mevcut. Hem maddi hem manevi zarar gördüm. Tek başına yaşayan bir kadınım" diye konuştu.

"Demir ve kesici aletlerle önümüzü kestiler"

Site içerisinde yaşanan bir olay sırasında ciddi bir tehlike atlattığını öne süren başkan Nurgül Cengiz, kendisine yardımcısıyla birlikte araçla olay yerine giderken saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Site içerisinde bir kargaşa yaşandığı yönünde haber aldığını belirten site başkanı Cengiz, "Araçla olay yerine giderken önümüz kesildi. Aracımıza vuruldu. Ellerinde demir ve sivri uçlu aletler vardı. Olayın içerisinde bulunan kişileri tanıdığım için durmadan çıkmaya çalıştık ancak önümüzü kapattılar. O an ciddi risk altındaydık" ifadelerini kullandı.

"Uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiler"

Yaşanan olaylar sonrasında darp raporu aldığını ve hukuki süreç başlattığını belirten başkan, bazı kişilerin uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiğini iddia etti.

Evine ve çalışma ofisine kadar gelinerek rahatsız edildiğini öne süren Cengiz, "Kamera kayıtları ve kolluk kuvvetlerinin tuttuğu tutanaklar var. Hakkımda iftira atan, hakaret eden ve personelimi korkutan kişiler nedeniyle bir çalışanımız işten ayrılmak zorunda kaldı" dedi.

"Borçları ödedik, hizmet etmeye devam ediyoruz"

Tüm baskılara rağmen sitenin mali sorunlarını çözdüklerini belirten başkan Cengiz, altyapı sorunlarının giderilmesi için ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Site içerisinde yaşanan gerginliklerden tüm sakinlerin rahatsız olduğunu ifade eden başkan Nurgül Cengiz, "Biz borçları ödedik ve sistemi işler hale getirdik. Buna rağmen iftiralar devam ediyor. Hedefte ben varım ama aslında zarar gören site oluyor. Şahsıma yapılanları yargıya ve Allah'a havale ediyorum. Ancak siteye zarar veren bu davranışları doğru bulmuyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı