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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024'te 31 bin 136 yolcu taşıdı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024'te 31 bin 136 yolcu taşıdı
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Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk 11 ayında ise toplam 396 bin 634 yolcu seyahat etti.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet verdi. 11 aylık süre içerisinde ise 396 bin 634 kişi seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 136 oldu. Kasım ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 501'e ulaştı. Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 299 ton oldu.

2024 yılının ilk 11 ayı döneminde ise yolcu trafiği 396 bin 634, uçak trafiği 7 bin 309, yük trafiği ise 3 bin 988 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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