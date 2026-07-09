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Emeklilerden Maaş Tepkisi: "23 Bin 552 Lira ile Geçinmek Mümkün Değil"

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Sinop'ta emekliler, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olmasını yetersiz buldu. Artan kira, gıda ve zamlar karşısında maaşların açlık sınırına yükseltilmesi gerektiğini belirten emekliler, en az 50-60 bin lira maaş talep ediyor.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten Muzaffer Gençdoğan, "Birkaç gün önce çok sayıda tüketim malına ve hizmete zam geldi. Bu zamları dikkate aldığımızda enflasyon farkı adı altında yapılacak ücret artışının hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinoplu emekliler, mevcut ekonomik koşullarda bu tutarla geçinmenin mümkün olmadığını belirtti. Vatandaşlar, artan kira, gıda ve temel ihtiyaç giderleri karşısında maaşların yetersiz kaldığını ifade ederek, emekli aylıklarının en az açlık sınırı seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Emekli Muzaffer Gençdoğan, son dönemde temel tüketim ürünleri ve hizmetlere peş peşe zam yapıldığını dile getirerek, enflasyon farkı adı altında yapılan maaş artışlarının kısa sürede eridiğini söyledi.

Gençdoğan, "Birkaç gün önce çok sayıda tüketim malına ve hizmete zam geldi. Bu zamları dikkate aldığımızda enflasyon farkı adı altında yapılacak ücret artışının hiçbir anlamı kalmıyor. Emekli maaşının en az açlık sınırı düzeyine çıkarılması gerekiyor. Çünkü 23 bin 552 liralık maaşla kira, elektrik, su, telefon ve doğal gaz giderleri karşılandığında bir hanenin aylık maliyeti 40-50 bin lirayı buluyor. İnsanların bu parayla geçinmesi mümkün değil. Eğer gerçekten zam yaptık denilmek isteniyorsa en düşük emekli maaşı açlık sınırına yükseltilmelidir. Aksi halde emekliler yaşam mücadelesinde yalnız bırakılmış olur" dedi.

"EN AZ 50 BİN LİRA OLMALI"

Emekli İsmail Hakkı Gülenç ise mevcut maaşın yalnızca kira giderini dahi karşılamaya yetmediğini belirterek, "Bir ev kirasını bile karşılamıyor. Açlık sınırı ortada. Bana göre en az 50 bin liranın üzerinde olması gerekir. Hatta 60 bin lira seviyesinde olmalı. Açıklanan rakam bunun çok altında kalıyor" diye konuştu.

1999 yılında emekli olduğunu söyleyen Rasim Akliman da geçmiş yıllarda emekli maaşıyla ev yapabildiğini, ancak bugün aynı imkanların ortadan kalktığını ifade etti. Akliman, şunları söyledi:

"Bu ücret emekliye asla yetmez. Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Pazar, çarşı çok pahalı, tencere kaynamıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına inanmıyorum. Bir emeklinin insanca yaşayabilmesi için maaşının en az 75 bin ila 100 bin lira arasında olması gerekir. Ben emekli olduğumda arsa aldım, ev yaptım ve rahat geçiniyordum. Bugün emekli bırakın ev almayı, ev yaptırmayı, pencere masrafını bile karşılayamaz hale geldi. Çözüm, üretimi artırmaktır. Köylerde araziler boş duruyor. Tarıma ve kooperatifleşmeye daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Tarım ürünlerini ithal etmek yerine üretimi desteklemeliyiz. Sinop'ta bile yüksek kira bedelleri var. Emekli maaşıyla kira ödemek mümkün değil."

Hasan Yüksel ise yapılan artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Ben yüzde 200 zam istedim. Daha aşağısı kurtarmaz. Artık sosyal hayatımız kalmadı. Bir çay içip eve dönüyoruz. Simit bile alamıyoruz. Arabanın dört lastiğini değiştirecek gücümüz yok. Üç-beş bin lira zam alıyorsunuz ama o da kısa sürede eriyip gidiyor. Köşede biraz birikiminiz olmazsa yaşamanız mümkün değil" dedi.

Kaynak: ANKA
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