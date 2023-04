Sinoplu Balıkçılardan Sezon Değerlendirmesi: "Çok Çalışma Var. Balıkçılık Bol, Yorgunluk Bol Ama Para Kazanma Az"

MUSTAFA USTA

Sinoplu Balıkçılar 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendirdi. Balıkçılar geçen senelere nazaran kar marjlarında düşüş yaşandığını belirtti. Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, şu ifadelere yer verdi.

"BUGÜN AĞ MASRAFLARI BİLE YÜKSELDİ, ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

"Her şeyde bir pahalılık olduğu gibi balık fiyatlarında da artış oldu. O da mecburen oluyor. Her şey artıyor, mazot fiyatları artıyor, kumanya fiyatları artıyor. İşçi masrafları da arttığı için balık fiyatlarına da bu yansıyor ama ete sebzeye ve diğer ürünlere yansıdığı gibi çok fazla balığa yansımadı açıkçası. Normalde daha önceki Ramazan aylarında pek fazla balık satılmıyordu. Bu sezonda Ramazan ayında artış gördük. Bunun sebebi de ete ve beyaz ete gelen zamdan dolayı. Bizim için bu bir avantaj oldu. Vatandaş için de bir avantaj oldu. Pahalı olan balık çeşitleri de var ama rutin her gün sattığımız mezgit, istavrit gibi birkaç balık türü fiyatları normal. Normal olduğu için de vatandaş bunlara biraz ağırlık veriyor. Umarız bu balık bolluğu biraz sürer. Bundan biz de faydalanırız vatandaş da faydalanır. Geçen senelere göre iş anlamında biraz daha artış var ama para kazanma anlamında biraz düşüş var çünkü masraflar çok arttığı için buna istinaden de kazancımız azaldı. Yani geçen senelere vurduğumuzda kazanç az oluyor. Çok çalışma var, balıkçılık bol, yorgunluk bol ama para kazanma az. Her şey yakıta bağlı. Yakıt ucuz olduğu sürece biraz daha avantajlı oluyor balıkçı için. Sadece yakıt da değil işçi masrafları, ağ masrafları da var. Bugün ağ masrafları bile yükseldi eskisi gibi değil. 5, 10 katı para verip ağ almak zorunda kalıyorlar. Buna istinaden mazot alıyorlar. Tekneye gelecek olan kumanya bile arttı. Pazar yerine girilmiyor, markete girilmiyor. Bunların hepsi birer etken."

"BALIKÇI 100 BİN LİRA MASRAF EDİLİYORSA 200 BİN LİRA MASRAF EDİYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu şunları söyledi:

"Balık fiyatları geçen seneye nazaran yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için, mazot yüksek olduğu için fiyatlarımız yüksek fakat bol balıkçılığımız oldu. 15 Nisan itibariyle balık yasağına girilecek. Balık değil gırgırlar ve trollerimiz yasak. Büyük teknelerin balık tutması yasak. Trollerin avlanması yasak. Küçük balıkçıya serbest. Gene ufak tefek balıkları yeriz. Bunun yanında havuz balıklarımız var. Bunlarla idare edeceğiz artık. Vatandaşın alım gücü düşük. Eskisi gibi değil. 2 kilogram balık alan 1 buçuk kilograma düşüyor. 4 kişi 2 kilogram balık yiyecekse 1 kilograma düşüyor. Vatandaş bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Maliyetler de balıkçıyı çok etkiledi. Balıkçı bir seferde denizde çıktığında 100 bin lira masraf ediliyorsa bu sefer 200 bin lira masraf ediyor. Balığı da yakalayamazsa ertesi güne devir oluyor."

"SEZON ZAYIF GEÇTİ, GEÇEN SENE BALIK FİYATLARI UCUZDU"

Balıkçı Erdoğan Doğan, "Sezon zayıf geçti. Geçen sene balık fiyatları ucuzdu bu sene mazot nedeniyle pahalı. Allah nasip ederse cuma günü gece 00.00'dan sonra av yasağı başlıyor. Bu sene vatandaşların alım gücü de yok. Pek fazla da iş olmuyor. Vatandaş tezgahta düşünüyor. Alan alıyor, almayan da almıyor. Bakıp alamayan vatandaşlar da var. Sonra verirsin dediğim müşteriler de oldu. O da ertesi gün getirip verdi. Allah milletin yardımcısı olsun" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ARTIK BALIK YEME ŞANSI KALMADI"

Balıkçı tezgahına gelen Mustafa Yaşar Taşkın ise, "Balık fiyatlarında yaklaşık yüzde 80 artış var. Biz emekliler için özellikle alım gücü oldukça zor. Asgari ücretle çalışanların artık balık yeme hatta tavuk yeme şansı bile kalmadı. Balık fiyatları da oldukça yüksek. Hatta biz 3 tarafı denizle çevrili bir ilde yaşıyoruz. Buna rağmen balık yemekte zorlanıyoruz. Maliyetlerin yükselme sebebi sanırım yakıtla ve Türkiye'deki ekonomik bozukluklardan kaynaklı" diye konuştu.

