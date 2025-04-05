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Sinoplu Balıkçılar Verimli Sezonu Mutlu Kapatıyor

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Sinop'ta balıkçılar, 2024 av sezonunu başarılı bir şekilde tamamlarken, palamut ve çinekop bolluğu ile ekonomik olarak yüz güldüren bir yıl geçiriyor. Kıyı ve endüstriyel balıkçılığın başarılı sonuçları, sezonun sona ermesinin getirdiği yasaklarla birlikte balıkçıları yeni zorluklarla karşılaştırıyor.

Sinoplu balıkçılar sezonu mutlu kapatıyor

SİNOP - Türkiye'de 1 Eylül 2024 tarihinde av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezonu mutlu bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Karadeniz'in önemli balıkçılık kentlerinden Sinop, verimli bir sezonun ardından sezonu tamamlamak üzere.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bu yılki sezon hakkında değerlendirmelerde bulunarak, hem kıyı hem de endüstriyel balıkçılığın başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Tuncer, "Avcılık sezonunun başlangıcından itibaren, hem kıyı hem de endüstriyel balıkçılar için verimli bir sezon oldu. Palamut, istavrit ve çinekop boldu, ancak hamsi miktarı biraz az oldu. Hamsi değerli olduğu için bu açığı kapatmayı başardık. Balıkçılarımız hamsiden de ekmek kazandılar. Kıyı balıkçılarımız ise mezgit, istavrit ve barbun avladılar. Bu yıl, kıyı balıkçılarımız için de sezon oldukça iyi geçti" dedi.

Tuncer, 15 Nisan'da sezonun sonlanacak olmasına rağmen kıyı balıkçılarının faaliyetlerinin devam edeceğini ancak 1 Nisan itibarıyla palamut yasağı ve 15 Nisan'dan itibaren de kalkan yasağının başlayacağını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliklerine dikkat çeken Tuncer, "Bu yıl Karadeniz'de palamut ve çinekop bol miktarda bulunuyor. Balıkçılarımızın, sezonun sonuna kadar kazançlı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, balıkçılar, hem ekonomik hem de verimli bir yıl geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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