Sinop’un enerji altyapısına 10 milyar 280 milyon TL’lik yatırım

Sinop'ta 2026-2030 döneminde enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 10 milyar 280 milyon TL tutarında yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımların Sinop merkez, 8 ilçe ve 464 köyü kapsayacağı bildirildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ile birlikte Enerji Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi.

Sinop'un gelecekteki enerji ihtiyaçlarına hazırlanması, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulması amacıyla planlanan yatırımların 2026-2030 dönemini kapsadığı belirtildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Özarslan, YEDAŞ tarafından 2026-2030 döneminde Sinop merkez, 8 ilçe ve 464 köyü kapsayan toplam 10 milyar 280 milyon TL tutarında yatırım planlandığını ifade etti.

Özarslan, son 5 yılda Sinop'ta 2 milyar 430 milyon TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirildiğini, yeni dönemde planlanan yatırım bütçesinin ise yaklaşık 4 katına ulaştığını belirtti.

Elektrik kesinti süresi yüzde 51 azaldı

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu da Sinop'taki elektrik kesintilerine ilişkin verileri paylaştı.

Keseroğlu, 2021 yılında Sinop'ta abone başına yıllık ortalama kesinti süresinin 1597 dakika olduğunu belirterek, 2025 yılında bu sürenin yaklaşık yüzde 51 azaltılarak 793 dakikaya düşürüldüğünü söyledi.

2026-2030 döneminde gerçekleştirilecek yatırımlarla Sinop'un enerji altyapısının güçlendirilmesi, artan enerji ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı