Sinop'ta Ulaşım Altyapısını İyileştirme Çalışmaları Başladı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde ulaşım altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında 2. etap sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde daha önce tamamlanan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından, sıcak asfalt uygulamasına geçilmeden önce gerekli olan kazı ve zemin hazırlık çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte mevcut yol yüzeyi kazılarak asfalt için uygun hale getirildi.

Sıcak asfalt çalışmaları kapsamında bozuk ve yıpranmış yollar yenilenerek, hem araç trafiği hem de yaya geçişleri açısından daha güvenli ve düzenli bir ulaşım hedefleniyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak cadde ve bağlantı yollarının asfaltla kaplanması bekleniyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların hızlı ve planlı bir şekilde ilerlemesi adına mesai harcıyor. - SİNOP