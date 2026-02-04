Haberler

Sinop'ta Kalkan Balığının Kilogramı 2 Bin Lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, 4-5 kiloluk kalkan balığının kilogramını 2 bin liradan satışa sunduğunu belirtti. Fiyatların yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, garibanın bu balığı alamayacağını dile getirdi.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, kalkan balığının kilogramını 2 bin liradan satışa sundu. Balıkçı Yaşar, "Parası olana iyi ama pahalı bir balık. Parası olan alır ama gariban alamaz. Gariban soğan ekmeğe, zeytin ekmeğe devam" dedi.

Sinop açıklarında avlanan 4-5 kiloluk kalkan balıkları, kilogramı 2 bin liradan satışa sunuldu. Balıkçı Çetin Yaşar, kalkan balığının genellikle lokantalar tarafından alındığını belirtirken, vatandaşlar ise fiyatların alım güçlerini aştığını ifade etti.

Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, "Kalkan balığımız 5 kilogram. Akliman'da yakalandı. Bunun kilogramı 2 bin lira. Parası olana iyi ama pahalı bir balık. Parası olan alır ama gariban alamaz. Gariban soğan ekmeğe, zeytin ekmeğe devam. Bu balığı daha çok lokantalar alıyor. Parası olmayan yalanıp durur" diye konuştu.

Balıkçı tezgahına gelen Ramazan Keskin de, "Herkes alamaz. Parası olan alır. Fakirin malı hamsi" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Turgut Öztürk ise, "Alamayız. Fakir alamaz, zengin alır. Fakirin yiyeceği anca hamsi. 20 bin lira maaşla ne alabilirsin ki? 20 bin liraya insan nasıl geçinsin? Milletvekili 500 bin lira alıyor 'geçinemiyorum' diyor ifadelerini kullandı. "

Kaynak: ANKA / Yerel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu