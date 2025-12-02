Sinop'ta Bebek Doğumları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde 945 bebek dünyaya gelirken, bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 azaldı.

