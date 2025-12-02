Haberler

Sinop'ta Bebek Doğumları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sinop'ta 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde 945 bebek dünyaya gelirken, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azaldı.

TÜİK, cari yıl için aylık doğum ve ölüm sayısı bilgisini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Sinop'ta 2025 yılının ilk 7 ayında doğum sayısı 945 oldu. 2025 yılının ilk yedi ayında Sinop'ta doğum sayısı 2024 yılının ilk yedi ayına göre yüzde 7,9 azalarak 945'e düştü. 2024 yılının ilk yedi ayında doğum sayısı ise bin 26 olarak kayıtlara geçmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
