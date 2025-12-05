Balıkçılardan Sezon Değerlendirmesi: "Bizim Devletten Beklediğimiz Balıkçıya Lütfen Sahip Çıksınlar"

Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta balıkçılar devam eden balık avı sezonunu değerlendirdi. Balıkçılar, kar marjlarının düştüğünü belirtti. Balıkçı Olcay Karabulut, şöyle konuştu:

"Sezonumuz vatandaşa göre iyi geçti. 2 buçuk aydan beri hamsiyi 50 liradan sattık. En pahalı dönem 100 lira oldu. Zaten 100 liranın altına düştüğü zaman biz takım sahibi olarak para kazanmıyoruz. Hem dışarı yolladığımız balıklardan zarar ettik. Nakliyemiz var, mazotumuz var. 40 tane adamımız var. 500 liraya kasası komisyonda satıldı. Temizi bize 200 liraya geldi. Bizim için sezon kötü geçti. Vatandaş diyor ki hamsi bol. Yok bol değil. Keşke kıt olsaydı da 200'den aşağı, 150 liradan aşağı düşmeseydi bize göre. Şu anda hamsi sezonu bitiyor zaten. Kayıklarda 200, 250 kasa arası hapsimiz tutuluyor. 200 lira hapsi şu anda. Sezonumuz bu sene kötü geçti diyebiliriz bize göre. Palamut sezonu da zaten olmadı. Bir parça daha hamsi var. O da bir dönüş zamanında onu tutarsak iyi kötü bir ekmek alırız.

Vatandaşa göre işi bilmediği için o işte 'niye 200 lira oldu, niye 150 lira oldu' gibi mevzular oluyor. Vatandaş sanıyor ki bu 200 liranın hepsi bizim cebimize giriyor. Kayıkta 40 tane adam var. En kötü adam 150 bin lira, 125 bin lira maaşı var. Mazot zaten dünya kadar uçtu. Köpük fiyatları öyle. Bu sene bizim için çok kötü geçti diyebilirim. Takım sahipleri de bunu bilir. Vatandaş bunu bilmez ama gerçekten isyanlardayız. Biz hükümetten, devletten bekleriz ki balıkçıya sahip çıksınlar. Denizden balık bedava geliyor insanlara göre. Yok hayır. Bedava gelmiyor. Bunun mazotu var, 40 tane adamı var, işçisi var, komisyonu var, araba var, nakliyesi var. Var da var. Daha neyini sayalım kardeşim? Bizim devletten beklediğimiz balıkçıya lütfen sahip çıksınlar."

"Bu sene para kazanma yok"

Balıkçı Hasan Yusufoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Mağdur olarak vatandaş da mağdur, balıkçı da mağdur. Çünkü bu sene palamutçuluk zaten olmadı. Hamsicilikte öyle bir kaba bir hamsicilik yoktu. Ağ başına kayıklar sabaha kadar 3 av 4 av atıyordu. İşte bin köpük, bin 500 köpük göre öyle hamsi tutuluyordu. Ama sezonda bu aya kadar devam etti yani hamsi. Ama dökme olmadıktan sonra büyük balıkçı para kazanma şansları yok. Ondan sonra hamsi para etmedi. Piyasalar şişti. 50 liraya kadar düştü, alıcı yoktu. Balıkları sele yaptılar, şokladılar. Seyyarlar balıkhanelerde hamsi almadılar. Hamsi boldu. Dışarıda piyasa olmadığı için öyle satılıyordu ama şimdi hamsi azaldı. Kayıkların bazıları Abazya'ya gidiyorlar oraya dökmek için. Gürcistan'a, Abazya'ya gidiyorlar. Şimdi hamsi azaldı. Ağ başına 30 köpük, 40 köpük balık kalıyor. Az olduğu için de fiyat mecburi yükseliyor. Onun için de hamsi 200 lira. Bir hafta sonra belki 250- 300 liraya çıkacak. Olmadığı zaman öyle. Yani bu sene para kazanma yok."