Sinop'lu Balıkçılar Zor Durumda

Haber: Mustafa USTA

Sinop iskelesine fırtına dolayısıyla demir atan balıkçılar sezonu değerlendirdi. Balıkçı gemisi sahibi Mustafa Küçük, şöyle konuştu:

"Sezonumuz hamsiyle başladı, hamsiyle devam ediyor. Bu sene palamut olmadı. Hamsimiz bol ama para etmiyor. Masraflarımız ağır. 45 tane personelimiz var. Kredi çekerek maaş ödüyoruz. Şu anda hiç iyi bir durumda değiliz. Daha önceki sezonlar daha iyiydi. Palamut ve istavrit oluyordu. Bu sene sadece hamsinin eline kaldık. O da para etmediği için zor ayakta duruyoruz. Çalışarak iflasa gidiyoruz. Durum hiç iyi değil. Yetkililerin bu işe bir an önce el atması lazım. Hamsinin taban fiyatının 300 ila 400 lira olmaması gerekiyor. Kota olayında da çok büyük sıkıntımız var. Gidişatımız hiç iyi değil. Mazot konusunda ise her iki günde bir fiyatlar artıyor. Buna da dur diyen kimse yok. Nasıl olacak bilmiyorum."

Balıkçı Bayram Üçkulak ise, "Sezon bereketli geçiyor. Hamsi bol ama fiyatlar biraz düşük. Para kazanma olayına gelirsek masraflarımız çok. Uzakta da balık oluyor. Mazotlar pahalı, navlun pahalı. Ben 1980 senesinden beri balıkçılık yapıyorum. Her zaman böyle oldu" dedi.