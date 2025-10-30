Sinop Havalimanı Eylül Ayında 9 Bin 916 Yolcu Ağırladı

Sinop Havalimanı, eylül ayında 9 bin 916 yolcuya ev sahipliği yaptı. 2025'in ilk 9 ayında toplam yolcu sayısı 86 bin 100'e ulaşırken, aynı dönemde 860 uçuş ve 784 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sinop Havalimanı 2025 yılının Eylül ayında 9 bin 916 yolcu ağırladı. Böylece yılın ilk 9 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 86 bin 100 oldu. Eylül ayında 102 uçuş gerçekleşirken, yılın başından bu yana toplam 860 hava trafiği kayıtlara geçti.

Öte yandan, havalimanında taşınan yük miktarı eylül ayında 95 ton olurken, yılın ilk 9 ayında bu rakam 784 tona ulaştı. - SİNOP