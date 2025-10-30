Haberler

Sinop Havalimanı Eylül Ayında 9 Bin 916 Yolcu Ağırladı

Sinop Havalimanı, Eylül 2025'te 9 bin 916 yolcu kapasitesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında toplam yolcu sayısı 86 bin 100 olurken, 860 uçuş ve 784 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sinop Havalimanı 2025 yılının Eylül ayında 9 bin 916 yolcu ağırladı. Böylece yılın ilk 9 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 86 bin 100 oldu. Eylül ayında 102 uçuş gerçekleşirken, yılın başından bu yana toplam 860 hava trafiği kayıtlara geçti.

Öte yandan, havalimanında taşınan yük miktarı eylül ayında 95 ton olurken, yılın ilk 9 ayında bu rakam 784 tona ulaştı. - SİNOP

