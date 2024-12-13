Sındırgılı Gençler Bilgi Yarışmasında Türkiye 2.si Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen bilgi yarışmasına Sındırgılı gençler damga vurdu.

Türkiye Finallerinde Sındırgı Gençlik Merkezi ekibi adına Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği öğrencisi Mustafa Yılmaz ve Cemal Yılmaz ile Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Doruk Demirel ilçeyi temsil etti. Finalde geçen kıran kırana mücadele sonucunda Sındırgı Gençlik Merkezi Türkiye 2.si oldu.

Sındırgı Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürü Rahmi Yörük de gençlerle birlikte heyecana ortak oldu. Başarı ilçede sevinçle karşılandı. Protokol üyeleri başta olmak üzere birçok kişi sosyal medyadan destek mesajları paylaştı. - BALIKESİR