Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldiSİİRT Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'na giderek öğrencilerle...

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

SİİRT Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilerle okul bahçesinde karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların sevgisine, her birine tek tek sarılarak karşılık verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle uzun süre vakit geçirerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerle vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, Allah hepinize zihin açıklığı versin. Her bir öğrencimiz bu şehrin, bu mukaddes ülkenin gelecekteki teminatıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yerel

Bahçelievler Mahallesi Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title