Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldiSİİRT Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'na giderek öğrencilerle...

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

SİİRT Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilerle okul bahçesinde karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların sevgisine, her birine tek tek sarılarak karşılık verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle uzun süre vakit geçirerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerle vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, Allah hepinize zihin açıklığı versin. Her bir öğrencimiz bu şehrin, bu mukaddes ülkenin gelecekteki teminatıdır" dedi.