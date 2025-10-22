Haberler

Siirt'te Arızalanan Kamyonetten Ücretsiz Patates Dağıtımı

Siirt'te Arızalanan Kamyonetten Ücretsiz Patates Dağıtımı
Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde bir patates yüklü kamyonetin arıza yapması sonucu sürücüsü, zarar gören patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan-Bitlis kara yolunda seyir halindeki patates yüklü kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında durmak zorunda kaldı. Sürücü, zarar gören patatesleri yola boşalttı. Patateslerin alınmasına izin verilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kısa sürede bölgeye akın etti. Vatandaşların yola dökülen patatesleri poşetlere doldurarak evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü. Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
