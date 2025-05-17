Siirt'te 19 Mayıs coşkusu "Survivor Parkuru"nda yaşandı

Siirt'te 19 Mayıs coşkusu 'Survivor Parkuru'nda yaşandı
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" projesi ile survivor heyecanı yaşandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" projesi ile survivor heyecanı yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Siirt Doluharman Şehit Ahmet Ekin Ortaokulu öğrencileri ve aileleri; Siirt Valiliği yanında kurulan 'Survivor Parkuru'nda jandarma personeliyle birlikte hem eğlendi hem de bayramı büyük bir coşkuyla kutladı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileler, hem spor yaptı hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sonunda Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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