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Türkiye'de Sıfır Atık: 8 Yılda 365 Milyar Lira Katkı

Türkiye'de Sıfır Atık: 8 Yılda 365 Milyar Lira Katkı
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Bakan Ersoy, Türkiye'nin Sıfır Atık çalışmalarında 8 yılda geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 37,53'e çıkararak, 90 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdığını ve 365 milyar lira katkı sağlandığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Sıfır Atık çalışmalarında 8 yılda 365 milyar liralık katkı sağlandığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plastik üretiminin dünya genelinde son 70 yılda yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıktığını, plastik atık miktarının ise 353 milyon tona ulaştığını belirtti. Plastik atıkların yalnızca yüzde 9'unun nihai olarak geri dönüştürüldüğüne dikkati çeken Ersoy, çevre sorunlarıyla mücadelede küresel iş birliğinin ve bütüncül bir yaklaşımın zorunlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Sıfır Atık çalışmalarında 8 yılda geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 37,53'e yükselttiğini kaydeden Ersoy, 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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