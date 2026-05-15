Haberler

SGK İl Müdürü Koç: "Kayıt dışı istihdam geleceği tehlikeye atıyor"

SGK İl Müdürü Koç: 'Kayıt dışı istihdam geleceği tehlikeye atıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin SGK İl Müdürü Ali Koç, kayıt dışı istihdamın çalışan, işveren ve ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek herkesi kayıtlı çalışmaya davet etti.

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem işverenler hem de ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu.

Kayıt dışı istihdamın, çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma günleri ve ücretlerinin eksik bildirilmesi anlamına geldiğini ifade eden Koç, sigortalı çalışmanın anayasal bir hak olmasının yanı sıra yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırma hakkının bulunmadığını vurgulayan Koç, çalışanların kendi rızalarıyla dahi sigortasız çalışmayı talep etmelerinin hukuken mümkün olmadığını söyledi. Koç, "İşverenlerin bu tür talepler karşısında mevzuattan taviz vermemesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kayıt dışı çalışan kişilerin emeklilik hakkı, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sağlanan güvenceler gibi birçok sosyal haktan mahrum kaldığını belirten Koç, bu durumun çalışanları güvencesiz çalışma koşullarına ittiğini kaydetti.

Kayıt dışı istihdamın sadece bireysel değil toplumsal ve ekonomik zararlar da oluşturduğunu ifade eden Koç, haksız rekabet, vergi ve prim kaybı, sosyal güvenlik sisteminde bozulma ve gelir dağılımında adaletsizlik gibi olumsuzluklara yol açtığını dile getirdi.

Koç, sosyal güvenlik uygulamalarında amaçlarının cezalandırmaktan ziyade rehberlik etmek olduğunu belirterek, kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmelerin yüksek idari para cezaları, teşvik iptalleri ve ağır yasal yükümlülüklerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Çalışanların sigorta durumlarını 'e-Devlet, Alo 170 hattı' ve SGK müdürlükleri aracılığıyla sorgulayabileceklerini ifade eden Koç, sigortasız çalışma veya eksik bildirim durumlarında 'Alo 170, SGK müdürlükleri ve CİMER' üzerinden ihbar ve şikayette bulunabileceklerini kaydetti.

Ücret ödemelerinde banka kanalı kullanımının da yasal zorunluluk olduğuna dikkat çeken Koç, Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesi gerektiğini belirtti.

Koç açıklamasını, "Kayıtlı istihdam sadece yasal bir zorunluluk değil, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" sözleriyle tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor