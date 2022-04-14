Sezonun son balıkları tezgahlarda

BALIKESİR Denizlerde yarın balık avlama yasağının başlayacağı son günde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde sezonun son balıkları tezgahlarda ki yerini aldı.

Bandırma Balık Halinde 15 Nisan yarın başlayacak balık avlama yasağı öncesinde sezonun son balıkları satışa sunuldu. Balık avlama yasağının başlamasıyla, Bandırma Balık haline gelecek balık miktarında azalma ve fiyatlarında yükselme görüleceğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Yarın balık avlama yasağı başlıyor. Bugün son gün. Balık yasağında halimizde bu kadar bol balık olmayacak. Fiyatlar şu anda çok uygun. İstavrit ve Hamsi kilosu 40 Lira, Sardalya 50 Lira, Gümüş ise 50 Liradan satılıyor. Balık yasağında halimize az miktarda balık gelecek ve fiyatlar biraz daha yüksek olacak. Yasağa başlamadan son günde vatandaşlarımızı balık almaya davet ediyoruz " şeklinde konuştu