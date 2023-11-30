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Seyhan Belediye Başkanı Akay, Camuzcu ve Karayusuflu'da

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 'Bütünşehir Yasası'yla mahalle statüsüne dönüşen ilçe kırsalındaki eski köyleri kalkındırmaya yönelik olarak hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri mahalle sakinleriyle birlikte inceledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 'Bütünşehir Yasası'yla mahalle statüsüne dönüşen ilçe kırsalındaki eski köyleri kalkındırmaya yönelik olarak hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri mahalle sakinleriyle birlikte inceledi.

Mavi Ekip'le birlikte Karayusuflu ve Camuzcu mahallelerini ziyaret eden Başkan Akay, yapımı tamamlanıp halkın kullanımına açılan parkları ve spor tesislerini inceledi.

Mahallelilerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projelerin uygulanabileceği yerlerle ilgili tespitler de yapan Başkan Akay, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Spor tesislerinde top armağan ettiği çocuklarla birlikte futbol oynayan Başkan Akay, "Seyhan'daki 96 mahallemize ihtiyaç öncelikleri belirlenerek hizmetleri götürüyoruz. Uygulayacağımız  projelerde önceliğimiz her zaman olduğu gibi çocuklar ve kadınlar. Kırsal mahallelerimizin en önemli eksikliği sosyal donatı alanları. Camuzcu ve Karayusuf'luda yaptığımız parklar ve spor tesisleri ile bu eksiklikleri önemli ölçüde tamamladık. Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni  projeleri de hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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