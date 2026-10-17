Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Serkan Cebanay, Erzurumspor-Eyüpspor maçı öncesi Buse Yıldırım'a evlenme teklif etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serkan Cebanay, Erzurumspor-Eyüpspor maçı öncesi Buse Yıldırım'a evlenme teklif etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay, sevgilisi Buse Yıldırım'a tribünlerde evlenme teklif etti. Yıldırım'ın 'evet' yanıtıyla Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK'nin Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde, Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay (37), sevgilisi Buse Yıldırım'a (24) tribünlerde evlilik teklifinde bulundu.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde gerçekleşen evlilik teklifinde Cebanay, sevgilisi Buse Yıldırım'a evlenme teklif etti. Yıldırım'ın teklife "evet" yanıtını vermesiyle mavi-beyazlı tribünlerde coşku dolu anlar yaşandı.

Serkan Cebanay ile Buse Yıldırım'ın evlilik teklifi sırasında yaşadığı mutluluk, tribünlerdeki taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Osman Gazi' gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası

Enerjide bağımsızlık yolunda dev adım! Dualarla uğurlandı

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

G.Saray liderliğini korumak istiyor! İşte skorda son durum
Bunu da gördük! 'Polisim' dedi, 'arama kararı' gösterdi, evden para çalıp ayrıldı

Bunu da gördük! Ev sahibi koltukta otururken yaptığına bakın