Türk-İş Edirne Şube Başkanı Şişko: "Sendikalı Olmak Anayasal Bir Hak"

(EDİRNE) - Türk-İş Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, çalışma hayatında örgütlülüğün önemine işaret ederek, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu vurguladı.

Türk-İş Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan birinin sendikasızlık olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim çalışanlar olarak büyük sıkıntılarımız var. En azından örgütlenmenin önünün açılması lazım. Sendikalı olmak anayasal bir hak. Fakat insanlar haklarını kullanamıyorlar. Bir yerde işe girdiği zaman anayasal hakkını kullanmaya kalkıyor işten atılıyorlar. Bir yere işe girerken nasıl insanlar sigortalı olma mecburiyetindeyse o iş yerinde çalışan insanlar da o iş kollarında sendika üyesi yapılması lazım. Sendikanın olduğu iş yerlerine bakın nizam, tertip, düzen var. Sendikasız olan yerlerde kaçak işçi çalıştırıyorlar. Günümüzün modası oldu, yabancı uyruklu, kaçak olarak çalıştırıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bir iş yerinde üye yapıyorsunuz, üyeleri işten atıyorlar. Örgütleniyorsunuz, yetki başvurusunda bulunuyorsunuz, işverenler yetkiye itiraz ediyorlar. İtiraz mahkemleri 1-2 yıl sürüyor. Mahkeme bitinceye kadar ya iş yeri kapanıyor ya da herkes 'Böyle bir şey olmaz' deyip sendikalı olmaktan vazgeçiyor."

"12 AY ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN 2 AYI VERGİYE GİDİYOR"

Çalışanların en büyük sorunu, çalışanların vergi dilimlerinin arasının açılması lazım. Çalışanlar özellikle temmuz ve ağustos ayında girmiş oldukları vergilere şimdi mart, nisan ayında vergiye giriyorlar. 12 ay çalışan bir işçinin 2 ayı vergiye gidiyor. Kanun hükmünde kararnameyle kadroya giren ve kanun hükmünde kararnameyle kadroya giremeyen arkadaşlar var. Aslında kadroya ilk girmesi gereken kitleler kadroya girmediler hala kadro alamadılar. Alanlara da öyle bir kadro verildi ki tayin hakları yok pozisyon hakları yok. Bunların hepsinin düzelmesi lazım bunlar bizim büyük sıkıntılarımız."

Kaynak: ANKA