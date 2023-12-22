Selçuk Belediye Başkanı Meryem Ana Evi'nin sözleşme tahsisinin sonlandırılmasına tepki gösterdi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi sözleşme tahsisinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Filiz meselesi değil, belediyenin meselesi değil; bu Selçuk'un meselesi, İzmir'in meselesi, ülkenin meselesidir. Bu tehdide karşı konulmaz ve işletme haklarımıza el konulursa, hem belediyenin hem de kentin ekonomisi çökecek" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Meryem Ana Evi sözleşme tahsisinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasına ilişkin Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonunda; meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Selçuk Belediyesi tarafından koruma ve geliştirme hizmetleri verilen Meryem Ana Evinde, işletmecilik haklarının belediyeden alınması toplantıda tartışıldı.

Başkan Sengel'den tepki

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Meryem Ana Evinin, belediyenin gelirleri açısından önemli olduğunu ifade etti. Sengel, "Böyle bir şey gerçekleşirse, bu kentimizin ekonomisine darbe yapmakla eş anlamlı. Verilemeyecek hizmetler dolayısıyla Meryem Ana Evinin bundan zarar göreceği de aşikar. 50 yılı aşkın bir süredir belediyemiz tarafından titizlikle korunan ve geliştirilen bu kültür varlığının Selçuk halkının elinden alınmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Böyle bir tutumu Selçuk halkı asla kabul etmeyecektir" dedi.

Ziyaretçilerden elde edilen gelirin, Selçuk halkının ihtiyaçlarına karşılık gelen kamusal faaliyet ve hizmetlere harcandığını belirten Sengel, bu gelirlerin kent halkının yaşamında çok hayati bir rol oynadığını ifade etti.

Başkan Sengel, "Selçuk Belediyesine merkezi bütçeden aktarılan miktar yıllık olarak yaklaşık 30 milyon TL. Buna karşılık yaklaşık 650 milyon TL olan belediye bütçesinin yüzde 75'i ise Selçuk'taki kültürel miras değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi karşılığında oluşan gelirden elde edilmektedir. Söz konusu gelir, Selçuk Belediyesinin kentte sürdürdüğü kamusal hizmetlerin, sosyal belediyeciliğin ve yerel ekonominin temel kaynağıdır ve yaşamsal önemdedir" diye aktardı.

2015 yılında; Efes Antik Kenti, Ayasuluk ve Çukuriçi Höyüğü ile birlikte Meryem Ana Evi de, 4 bileşen olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine dahil edilmişti. - İZMİR