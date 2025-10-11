Şefik Çerçioğlu'ndan Uğur Dündar'a Yanıt: 'Sorumlu Yayıncılık Beklerdim'

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu, gazeteci Uğur Dündar'a yönelik yaptığı açıklamada, "Uğur Dündar'dan, bazı kişilerin ortaya attığı gerçek dışı iddialar konusunda, sorumlu yayıncılığın bir gereği olarak öncesinde mülkiyet sahiplerine ulaşmasını ve iddiaların doğruluğunu araştırmasını beklerdim" dedi.

Çerçioğlu, açıklamasının devamında, "10 Ekim 2025 tarihinde Uğur Dündar'ın sunduğu programda bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılan gerçek dışı iddialar üzerine, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Sayın Uğur Dündar'dan, bazı kişilerin ortaya attığı bu gerçek dışı iddialar konusunda, sorumlu yayıncılığın bir gereği olarak öncesinde mülkiyet sahiplerine ulaşmasını ve iddiaların doğruluğunu araştırmasını beklerdim. Şahsıma ait, Sultanhisar'da yer alan aile varlıklarının siyaset konusu yapılmasını esefle karşılıyorum. İlgili yayında bahsi geçen otel tesisi, 2002 yılından bu yana hizmet vermektedir. Otelin bulunduğu alan ve çevresi, Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanıp onaylanmış olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana turizm alanı olarak planlanmıştır. Bu nedenle, imar rantı oluşturulması söz konusu dahi olamaz. Ailemiz, 50 yılı aşkın süredir sanayi alanında faaliyet göstermekte olup hiçbir zaman müteahhitlik ya da imar rantı ile ilgisi olmamıştır. Üretim, ihracat ve istihdamla ülkemize katkı sağlamayı temel ilke edinmiş bir aileyiz. Bu anlayışımız geçmişten bugüne değişmemiştir. Sosyal sorumluluk bilinciyle ve toplum yararına hareket etme anlayışla, tarafımızca eğitime destek vermek adına Adnan Menderes Üniversitesi'ne bir bina kazandırılmış, ayrıca yeşil alan olarak kullanılmak üzere yaklaşık 30 bin metrekare arazi de kamuya bağışlanmıştır. Eğitime ve toplumun her katmanına katkı sunmak, geçmişte olduğu gibi bugün de ailemizin temel değerleri arasında yer almaktadır. Hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialar ve iftiralarla ilgili olarak, hukukçularımız aracılığıyla gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını, Sayın Dündar'ı da asılsız iddialara konu edilen ilçemizi görmesi açısından misafir etmekten mutluluk duyacağımızı, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN