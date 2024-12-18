SEDAŞ'tan Gebze İstasyon Mahallesi'ne 61 Milyon TL Tutarında Enerji Altyapı Yenileme Projesi

SEDAŞ, Gebze İstasyon Mahallesi'ndeki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme projesine imza atıyor. Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki proje ile bölgenin enerji arzının kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan havai hatların sanayi faaliyetlerinde artan enerji talebiyle birlikte ihtiyaca cevap veremediği ifade edilerek, şebeke kapasitesindeki yetersizlik neticesinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut sorunları çözmek ve bölgenin enerji altyapısını geleceğe hazırlamak için eskiyen hatların yenileneceği ifade edilerek, "Bölgede artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yürütüyoruz. Amacımız, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda gelecekteki taleplere de cevap verebilecek kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmaktır" denildi.

Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki projede, İstasyon Mahallesi genelinde ekonomik ömrünü doldurmuş hatların yerini yeni nesil bir altyapı alıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin metreküplük bir alanda, 5 beton köşk kurulumu, 150 yeni nesil LED armatürlü aydınlatma direği montajı, 90 saha dağıtım kutusu ile şebeke güçlendirme ve hatların yer altına alınması gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem aydınlatma hem de enerji bağlantı hatları daha modern hale getirilirken, elektrik hatlarının yer altına taşınmasıyla bölgenin enerji güvenliği artırılıyor ve çevre estetiği iyileştiriliyor. - KOCAELİ