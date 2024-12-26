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SEDAŞ, Kocaeli'nde 86 Milyon TL'lik Enerji Altyapı Projesi Başlattı

SEDAŞ, Kocaeli'nde 86 Milyon TL'lik Enerji Altyapı Projesi Başlattı
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SEDAŞ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi bölgelerinin enerji taleplerini karşılamak amacıyla 86 milyon TL'lik 'Vezirçiftliği Sanayi Bölgesi Şebeke Düzenleme Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile enerji dağıtım sistemi güçlendirilecek ve yeni dağıtım merkezleri kurulacak.

SEDAŞ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer alan Karadenizliler Mahallesi'nde enerji altyapısını güçlendirmek ve sanayi bölgelerinin enerji taleplerini karşılamak amacıyla 86 milyon TL'lik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. "Vezirçiftliği Sanayi Bölgesi Şebeke Düzenleme Projesi" ile bölgedeki enerji dağıtım sistemi daha sağlam ve kesintisiz bir hale getirilecek. Proje ile enerji ihtiyacını daha güvenilir ve verimli bir şekilde karşılayacak yeni dağıtım merkezleri kurulacak.

Sanayi ve ticaretin hızla geliştiği Vezirçiftliği bölgesinde enerji talebinin her geçen gün arttığına dikkat çeken SEDAŞ yetkilileri, "Büyüyen sanayi ve ticari potansiyele paralel olarak enerji ihtiyacında da ciddi bir artış yaşanıyor. SEDAŞ olarak hem mevcut hem de gelecekteki taleplere yanıt verebilmek için bu projeyi hayata geçiriyor, altyapıyı güçlendirip, modern bir enerji sistemi oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu. Proje geniş kapsamlı olarak 3 etapta planlandı. İlk etap 2023 yılında tesis edildi, 2024 yılında ise ikinci etap yapılıyor. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasında ortak kullanılan şebekelerin ayrılacağı ve bölgeye özel bir altyapının oluşturulacağı belirtildi. Ayrıca 1 yeni dağıtım merkezi, 11 trafo ve kabin hizmete alınacak. Böylece sanayi ve ticaret açısından kritik bir öneme sahip olan bu bölge, daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşacak.

SEDAŞ, bölgedeki enerji dağıtım sistemini hem verimlilik hem de güvenlik açısından üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yatırım saha çalışmalarının planlı elektrik kesintileri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilirken, projenin kapsamlı bir yatırım olması sebebiyle, etkili ve titiz bir planlama sayesinde üretim faaliyetinin asgari seviyede etkilenmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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