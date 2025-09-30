Haberler

Sayaç Okuma Personelinin Duyarlı Davranışı Ödüllendirildi

Sayaç Okuma Personelinin Duyarlı Davranışı Ödüllendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sayaç okuma personeli Mehmet Çetinoğlu, bir pano içerisinde bulduğu parayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Fırat EDAŞ ilçe yöneticisi Nusret Çakar, Çetinoğlu'nun duyarlılığını takdir etti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sayaç okuyan Fırat EDAŞ personeli, pano içerisinde bulduğu parayı, sahibine ulaştırdı.

Solhan ilçesinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (Fırat EDAŞ) sayaç okuma personeli olarak görev yapan Mehmet Çetinoğlu, panoyu açınca bir miktar para gördü. Çetinoğlu, paranın kaybolmaması ve başkası tarafından alınmaması için durumu ilçe yöneticisi Nusret Çakar'a bildirdi. Ardından muhafaza altına alınan paranın sahibinin bulunması için tesisat numarasına bakılarak bina yöneticisiyle iletişime geçildi. Büyük bir titizlikle çalışan ekipler, sahibini bularak parayı kendisine teslim etti. Çakar, duyarlı davranışından dolayı personeline teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır Fırat EDAŞ'ta elektrik sayaç okuma personeli olarak görev yaptığını dile getiren Mehmet Çetinoğlu, "Solhan merkezde sayaç okurken panoda bir miktar para buldum. Paranın sahibine ulaşamadım. İlçe şefimiz Nusret beye bildirdik bu konuyu, Nusret bey üst yöneticilerimize bildirdi. Parayı muhafaza altına aldık ve parayı hak sahibine teslim ettik" dedi.

Fırat EDAŞ ilçe yöneticisi Nusret Çakar ise "Ay sonu okuma endekslerimiz alınırken personelimiz Mehmet Çetinoğlu bir binanın dağıtım panosunda bir miktar para buldu. Parayı bulduktan sonra kendisi benimle iletişime geçti. Bizde konuyu ildeki yönetici arkadaşlarımıza ilettik. Parayı koruma altına aldıktan sonra paranın sahibine ulaşmak için binadaki tesisatları kontrol ettik. Bina tesisatından bina yöneticisine ulaştık. Oradan da kendisi bina sakinleriyle ile görüştükten sonra bir gencin çalıştığı iş yeri ile parasının karışmaması için kendi parasını sayaç dolabına bıraktığını söyledi ve sabah alıp iş yerine gidecekti ama uyuya kaldığı için parasını alamadı. Bu parayı bulmak bizim duyarlı personelimize nasip oldu. Fırat EDAŞ olarak şehrimizdeki insanlara hayatın her anında dokunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanında, duyarlılıkla hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz bir fırsat olmasından yana da çok mutlu oldum. Özellikle personelimize bu duyarlılığı gösterdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.