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Şavşat'ta Kızak Yarışları ile Kış Eğlencesi

Şavşat'ta Kızak Yarışları ile Kış Eğlencesi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen geleneksel kızak yarışları, genç yaşlı demeden herkesi bir araya getirerek büyük bir eğlence cenneti haline geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kışın en keyifli eğlencesi olan kızak yarışları, genç yaşlı demeden herkesi bir araya getiriyor. Kocabey köyü sakinlerinin kendi yaptıkları kızaklarla düzenlediği geleneksel etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat ilçesi kış aylarında adeta bir eğlence cennetine dönüşüyor. Karla kaplı arazide, özellikle Kocabey köyü sakinleri tarafından düzenlenen kızak yarışları, bölgedeki en büyük kış eğlencesi haline geldi. Köy meydanında toplanan genç ve yaşlılar, kendi yaptıkları kızaklarla hız denemeleri yaparak keyifli anlar yaşıyor. Özellikle yaşlıların da aktif olarak katıldığı yarışlar, geleneksel kültürün korunmasına katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz bir eğlence sunuyor. Kızak yarışlarının nefes kesen heyecanı, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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