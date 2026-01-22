MHP'li Özdemir: 'Sarız'ın kalkınması için üzerinde çalıştığımız projelerimizin sonuna geldik'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ; Sarız için bir süredir üzerinde çalıştıkları projelerin sonuna gelindiği müjdesini verdi.

MHP Kayseri Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Cumhur İttifakı olarak üstün gayretle çalışmaların sürdüğünü belirttiği açıklamasında; "Sarız'ın tarımsal kalkınması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için bir süredir üzerinde çalıştığımız projelerimizin hamdolsun sonuna geldik. Bu kapsamda Sarız'ın sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olabilmesi ve ilçemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için; Orman Bölge Müdürlüğümüz ile beraber yürüttüğümüz çalışma kapsamında 5000 adet badem fidanı bahar aylarında toprakla buluşturulacak ve Badem Ormanı projemiz hayata geçecektir. Arıcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olan Sarız'da floramıza katkı sağlayarak, bal üretiminin nitelikli olarak arttırılması için Sarız Kaymakamlığımızın değerli çabalarıyla ilçemize Bal Ormanı kurulacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan destek ve Kayseri Valiliğimizin öncülüğünde ilçemizde sürdürülen seracılık faaliyetleri desteklenecek, bilhassa mantar üretimi konusundaki süregelen çabalara finansal destek sağlanarak üretim kapasitesi daha üst seviyeye çıkarılacaktır. Sarız merkez, Çörekdere, Yaylacı ve Sancakağıl'ı çevreleyen iletişim altyapısını ve baz istasyonlarının kapasitesi yenilenerek daha da güçlü hale getirilecektir. Böylelikle ilçemizde 5G iletişim altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bahse konu olan proje onaylanmıştır. Sarız ilçemizin girişine yapılacak köprülü kavşak projesinin üstgeçitli FSK olarak tasarımı bitirilmiş, yapım çalışmalarına ise Ulaştırma Bakanlığımız tarafından başkanacaktır. Sarız'da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üretiminin gerçekleştirilerek Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına yönelik ön projeler tamamlanmış, dut ağaçlarının dikim alanları ve üretim kapasiteleri belirlenmiştir. Sarız'ın her yönden gelişimi, kalkınması ve istihdam imkanlarının yüksek bir ivme kazanması için MHP ve Cumhur İttifakı olarak üstün bir gayretle çalışmalarımız sürdürmektedir. Kayserimize ve Sarızımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbimiz yardımını esirgemesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ