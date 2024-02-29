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Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü ve personelleri Kaymakamı ziyaret etti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Müdürü, Mal Müdürü ve personelleri ilçe Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıkan, vergi bilincinin geliştirilmesine ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Mal Müdürü ve personelleri ilçe Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 35. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Ebuzer Şirin, Sarıgöl Mal Müdürü Mehmet Akbaba ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Vergi Haftası'nı kutlayan Kaymakam Ali Arıkan ise, Vergi Haftası etkinliklerinin, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Ziyaretin sonunda Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Ebuzer Şirin, Kaymakam Arıkan'a çiçek takdim ederken günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vergi Haftası Ali Arıkan Sarıgöl Manisa Kamu Etkinlik Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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