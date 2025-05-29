Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi İpekböceği Islah Çalışmalarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi ekonomisine büyük katkı sağlayan Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi, çeşitli ipekböceği ırkları üzerinde ıslah çalışmaları yaparak neslin devamını sağlıyor.

Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı olan Mayıslar Mahallesi'ndeki Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık'tan İpekböcekçiliği hakkında bilgi alan Orhan, Birlik Başkanı Ramazan Işık ve ekibini çalışmalarından dolayı kutlayarak ilçe ekonomisine vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık ise kooperatifte çeşit çeşit ipekböceği ırkları olduğunu anlattı. Işık, "Hayvancılık Genel Müdürlüğünde, halk dilinde ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bunun için neslini devam ettiriyoruz. Embriyosunu donduramadığımız için besliyoruz tohumunu almak için çiftleştiriyoruz. Bir dahaki seneye bir daha yapıyoruz. Tabii ki ıslan çalışması masraflı ve zordur. Burada 2 ürün var. İlki Bursa Beyazı, Bursa Alacası ve bunlar tescilli ürün. Aynı zamanda Hatay Sarısı ve Milas Sarı bunlarda özel ürün. Kendi yörelerinden hastalıktan dolayı kendi yumurtalarını üretmekten dolayı hastalık yapıyor ellerinde yok artık. Bizde burada nesillerini devam ettirmek için yapıyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR