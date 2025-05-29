Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi İpekböceği Islah Çalışmalarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi İpekböceği Islah Çalışmalarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan Koza Tarım Satış Kooperatifi, çeşitli ipekböceği ırkları üzerinde ıslah çalışmaları yaparak ilçe ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Kaymakam Tarık Orhan, kooperatifi ziyaret ederek çalışmaları takdir etti.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi ekonomisine büyük katkı sağlayan Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi, çeşitli ipekböceği ırkları üzerinde ıslah çalışmaları yaparak neslin devamını sağlıyor.

Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı olan Mayıslar Mahallesi'ndeki Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık'tan İpekböcekçiliği hakkında bilgi alan Orhan, Birlik Başkanı Ramazan Işık ve ekibini çalışmalarından dolayı kutlayarak ilçe ekonomisine vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık ise kooperatifte çeşit çeşit ipekböceği ırkları olduğunu anlattı. Işık, "Hayvancılık Genel Müdürlüğünde, halk dilinde ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bunun için neslini devam ettiriyoruz. Embriyosunu donduramadığımız için besliyoruz tohumunu almak için çiftleştiriyoruz. Bir dahaki seneye bir daha yapıyoruz. Tabii ki ıslan çalışması masraflı ve zordur. Burada 2 ürün var. İlki Bursa Beyazı, Bursa Alacası ve bunlar tescilli ürün. Aynı zamanda Hatay Sarısı ve Milas Sarı bunlarda özel ürün. Kendi yörelerinden hastalıktan dolayı kendi yumurtalarını üretmekten dolayı hastalık yapıyor ellerinde yok artık. Bizde burada nesillerini devam ettirmek için yapıyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.