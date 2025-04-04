Sapanca'da Unutulan 200 Bin TL'lik Çanta Şoför Tarafından Sahibine Teslim Edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde halk otobüsünde bir kadının araç içerisinde unuttuğu ve içerisinde yaklaşık 200 bin TL'lik altın ile ziynet eşya dolu olan çanta otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Şoför arkadaşını örnek davranışından dolayı tebrik eden ve aynı durakta şoför olarak çalışan Burak Tezel, "Yolcularımızın, bu tarz yüklü miktarda altın ve paralarla toplu taşımalarda daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşı ile birlikte İzmit'ten halk otobüsüne binerek Sapanca'ya gelen bir kadın yolcu, terminalde araçtan indi. Bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden kadın, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin'e ulaşarak durumu aktardı. Ulaşılan otobüs şoförünce araç içerisinde yapılan kontrolde çanta, koltuğun altında bulundu. İçerisinde yaklaşık 200 bin TL değerinde kolye, çeyrek altın ve bileziklerin bulunduğu çanta sahibine teslim edildi. Çantasına tekrardan kavuşan yolcu ise otobüs sürücüsüne teşekkürlerini iletti.

"Daha dikkatli olunmalı"

Otobüs durağında şoför olarak çalışan ve duyarlı hareketinden dolayı şoför arkadaşını tebrik eden Burak Kezel, "Bugün İzmit'ten gelen bir aracımızda bir kadın yolcumuzun içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir çantasının unutulduğu haberi geldi. Bu doğrultuda şoför arkadaşımıza haber verildi ve araçta yapılan aramada çanta bulundu ve sahibine teslim edildi. Şoför arkadaşımızı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Yolcularımızın bu konuda daha tedbirli ve duyarlı olmasını dileriz. Yolcularımızın, bu tarz yüklü miktarda altın ve paralarla toplu taşımalarda daha dikkatli olmasını istiyoruz. Bu tarz değerli eşyalarını bankalarda korumaları daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA