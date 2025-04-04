3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Sapanca'da Unutulan 200 Bin TL'lik Çanta Şoför Tarafından Sahibine Teslim Edildi

Sapanca'da Unutulan 200 Bin TL'lik Çanta Şoför Tarafından Sahibine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kadın yolcunun halk otobüsünde unuttuğu 200 bin TL değerindeki altın ve ziynet eşyası dolu çanta, otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Şoför, yolcuların değerli eşyalarını daha dikkatli taşımalarını önerdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde halk otobüsünde bir kadının araç içerisinde unuttuğu ve içerisinde yaklaşık 200 bin TL'lik altın ile ziynet eşya dolu olan çanta otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Şoför arkadaşını örnek davranışından dolayı tebrik eden ve aynı durakta şoför olarak çalışan Burak Tezel, "Yolcularımızın, bu tarz yüklü miktarda altın ve paralarla toplu taşımalarda daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşı ile birlikte İzmit'ten halk otobüsüne binerek Sapanca'ya gelen bir kadın yolcu, terminalde araçtan indi. Bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden kadın, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin'e ulaşarak durumu aktardı. Ulaşılan otobüs şoförünce araç içerisinde yapılan kontrolde çanta, koltuğun altında bulundu. İçerisinde yaklaşık 200 bin TL değerinde kolye, çeyrek altın ve bileziklerin bulunduğu çanta sahibine teslim edildi. Çantasına tekrardan kavuşan yolcu ise otobüs sürücüsüne teşekkürlerini iletti.

"Daha dikkatli olunmalı"

Otobüs durağında şoför olarak çalışan ve duyarlı hareketinden dolayı şoför arkadaşını tebrik eden Burak Kezel, "Bugün İzmit'ten gelen bir aracımızda bir kadın yolcumuzun içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir çantasının unutulduğu haberi geldi. Bu doğrultuda şoför arkadaşımıza haber verildi ve araçta yapılan aramada çanta bulundu ve sahibine teslim edildi. Şoför arkadaşımızı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Yolcularımızın bu konuda daha tedbirli ve duyarlı olmasını dileriz. Yolcularımızın, bu tarz yüklü miktarda altın ve paralarla toplu taşımalarda daha dikkatli olmasını istiyoruz. Bu tarz değerli eşyalarını bankalarda korumaları daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.